デンソークリエイトは2月27日、要求定義からテストまでソフトウェア開発の全工程を支援するAIエージェントプラットフォーム「DC Agentiqs」の提供を開始した。AIによるAIエージェント、ワークフロー作成支援DC Agentiqsは、品質が求められる開発現場においても、AI活用を可能にする基盤として開発された、AIエージェントプラットフォーム。従来の汎用AIツールは現場特有のプロセスやツールへの対応が難しく、AIの回答の網羅性や再