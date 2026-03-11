北海道・新冠町に位置する「新冠温泉 ホテルヒルズ」では2月28日、日高自動車道「新冠IC」開通を記念した限定宿泊プランの提供を開始した。「馬ににんじんほっこり体験」ができる「にいかっぷホロシリ乗馬クラブ」同プランでは、サラブレッドの故郷であり、全国競走馬生産頭数の約8割を占めるという馬産地・新冠町ならではの特別な体験を提供する。チェックイン時にフロントで配付する人参チケットを、近隣の「にいかっぷホロシリ