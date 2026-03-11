◆オープン戦阪神４―１西武（１１日・甲子園）阪神は初回、近本、中野の連打で無死一、三塁の好機をつくると、中川の右犠飛で先制。なおも２死二塁で高寺が与座のシンカーをはじき返し、追加点を挙げた。７回１死二、三塁では、ドラフト３位・ルーキーの岡城（筑波大）が右中間に２点三塁打を放ち、４―１とした。５回の守備から中堅で途中出場した岡城は、先頭・石井の中前に落ちそうな打球をダイビングキャッチ。攻守で存