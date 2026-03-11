ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１１日、今月に東洋大を卒業する予定のＮＯ８ステファン・ヴァハフォラウ（２３）と選手契約を締結したことを発表した。ヴァハフォラウはニュージーランド出身で１８８センチ、１００キロ。北海道・札幌山の手高から東洋大に進み、４年時には主将を務めた。ボールキャリーや運動量とともにリーダーシップも魅力だ。なお、父のサミウさんは元トンガ代表で、三洋電機ワイルドナイツ（