◆オープン戦阪神―西武（１１日・甲子園）阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（筑波大）が２点三塁打を放ち、オープン戦初打点を挙げた。５回の守備から中堅で途中出場。迎えた７回１死二、三塁で右腕・渡辺のスライダーを捉え、右中間を破った。ベンチはルーキーの筑波大時代からお決まりとなっているＴポーズで応えた。５回の守備では石井の中前に落ちそうな打球をダイビングキャッチ。攻守でアピールに成功した。