ゴンが運営する「粗大ゴミ回収本舗」は3月2日、「引越し時の不用品放置と原状回復費用に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2月、過去3年以内に引越しを経験した全国の男女500名を対象に、インターネットで実施した。不用品を事前に処分できなかった理由引越し当日、不用品を残して退去した経験がある人は約1割だった。処分できなかった理由は、「引越し当日まで使う必要があった」「自治体の回収予約が埋まっていた」が同