【モデルプレス＝2026/03/11】FANTASTICSの八木勇征が3月10日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「お顔の良さが際立ってます」短髪で印象ガラリ◆八木勇征、ヘアカット報告「髪の毛切りましてん」八木は「髪の毛切りましてん」とつづり、ヘアカットを報告。長め前髪の暗色スタイルから、耳元や襟足をすっきりと短くした明るい髪色の短髪姿を披露した。◆