岡山市は11日、市内の幼稚園と小学校の計2施設で合わせて15人がインフルエンザとみられる症状で欠席したと発表しました。 幼稚園が学年閉鎖（11日～12日）、小学校が学級閉鎖（12日～13日）の措置をとりました 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。