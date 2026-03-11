テクニカルポイント豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが再始動 0.7168現値 0.7154ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7154エンベロープ1%上限（10日間） 0.708310日移動平均 0.708121日移動平均 0.7065一目均衡表・転換線 0.7042一目均衡表・基準線 0.7012エンベロープ1%下限（10日間） 0.7007ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.6921一目均衡表・雲（上限）