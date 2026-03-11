【これからの見通し】有事ドル買いは一服、原油急反落で株式も堅調当面は円売り優勢か 中東有事が市場のテーマとなるなかで、有事のドル買いは一服している。原油相場が急反落したことで、市場は深刻なインフレ警戒を緩和させているもよう。株式市場は世界的に堅調さを取り戻している。 中東情勢は圧倒的な軍事力の差で米国・イスラエルがイランを制している。しかし、世界の原油の２割が輸送されるホルムズ海峡