１０日、東京・国会議事堂前でプラカードを掲げ、抗議集会に参加する人たち。（東京＝新華社記者／李子越）【新華社東京3月11日】東京の国会議事堂前で10日、約1万人の民衆が高市政権によるミサイル配備や武器輸出拡大などの危険な政策に反対する抗議集会に参加し、日本の将来に懸念を表明した。