１０日、江蘇省港口集団傘下の南京港竜潭コンテナターミナル。（ドローンから、南京＝新華社配信／方東旭）【新華社北京3月11日】中国税関総署が10日に発表したデータによると、2026年1〜2月の中国のモノの貿易額は前年同期比18.3％増の7兆7300億元（1元＝約23円）だった。１０日、江蘇省連雲港港の輸出用自動車ヤード。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／王健民）１０日、江蘇省連雲港港のコンテナふ頭の積み下ろし作業エリ