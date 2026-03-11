ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で4位となった千葉百音（木下グループ）が11日、木下スケートアカデミー京都アイスアリーナで練習を公開した。現在はシーズン最終戦となる世界選手権（24〜29日、プラハ）に向けて調整中で、曲かけではSP「ラストダンス」、フリー「ロミオとジュリエット」に乗って動きを確認。状態の良さを示し「全体的に、さらにグレードアップした演技ができるように練習している」と語