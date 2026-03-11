１１日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。６月限も上昇した。この日、財務省が実施した５年債入札の結果が「強め」となり、債券需給を巡る懸念が後退。先物への買いを誘発した。 ５年債入札は応札倍率が３．６９倍となり、前回（２月１７日）の３．１０倍を上回った。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１銭で、前回の３銭から縮小した。前日の米国市場で長期債相場が下落（金