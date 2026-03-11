１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円１６銭前後と前日午後５時時点に比べ８０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円００銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５８円１０銭近辺で推移していたが、午前１１時３０分過ぎには１５８円３８銭近辺まで上昇した。トランプ米大統領は９日にイランへの軍事作戦に関