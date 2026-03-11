岡山市は児童扶養手当のシステム改修の不具合が原因で、きょう（11日）誤って2570万円あまりの児童扶養手当を振り込むミスがあったと発表しました。 岡山市によりますと、誤支給をしたのは83人で総額2570万9470円に上るということです。誤って支給されたのは既に受給資格を失っていた一部の人で、先月（2月）一部帳票などの内容変更のためにシステムの改修を行いましたが、支払いデータの作成に影響があることを見落として