失点に関与するミスを2度犯したトッテナムの22歳GKアントニン・キンスキーをフィオレンティーナの元スペイン代表GKダビド・デ・ヘアが擁護している。10日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第1戦で、トッテナムはアトレティコ・マドリーのホームに乗り込んだ。欧州CLデビュー戦ながらもスターティングメンバーに名を連ねたキンスキーだったが、前半6分に足を滑らせてキックミス。こぼれ球を