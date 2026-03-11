日本たばこ産業（JT）は4月6日から、「Ploom（プルーム）」専用の加熱式たばこスティックブランド「EVO（エボ）」より、「エボ・サクラ・レギュラー」を全国のコンビニエンスストアおよびたばこ販売店などにて順次発売する。20本入りで価格は580円。●新銘柄投票キャンペーンで第3位に選出「エボ・サクラ・レギュラー」は、「Ploom」史上初の新銘柄投票キャンペーンにおいて、投票数で3位を獲得したことを受けて、これから訪れ