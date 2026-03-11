レナサイエンス [東証Ｇ] が3月11日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の3億4300万円の赤字→3億8600万円の赤字(前期は1億7800万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の1億9200万円の赤字→2億3500万円の赤字(前年同期は8600万円の赤字)に下方修正し、赤字