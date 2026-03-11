ステムリム [東証Ｇ] が3月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の経常損益(非連結)は9.5億円の赤字(前年同期は10.6億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の経常損益は4.2億円の赤字(前年同期は4.9億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 株探ニュース