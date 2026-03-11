モイ [東証Ｇ] が3月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の経常利益(非連結)は前の期比52.0％増の3億8900万円に拡大し、27年1月期も前期比18.5％増の4億6100万円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比48.2％増の8300万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.9％→4.3％に改善した。 株