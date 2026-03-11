三井ハイテック [東証Ｐ] が3月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比18.5％減の138億円になり、27年1月期も前期比27.6％減の100億円に減る見通しとなった。4期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の19円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.0％減の34.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.0％→6.2％に悪