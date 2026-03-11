11日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数973、値下がり銘柄数447と、値上がりが優勢だった。 個別では大盛工業、クオンタムソリューションズ、小倉クラッチ、リバーエレテックがストップ高。三井住建道路、ヒビノ、コメ兵ホールディングス、日本フエルト、イチカワなど50銘柄は昨年来高値を更新。ネクストウェア、サンコール、指月電機製作所、西川計測、愛眼は値上がり率上位に買