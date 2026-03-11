リンクをコピーする

11日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ208551 2.0 50260 ２. 日経Ｄインバ 28646 -20.24676 ３. 野村日経平均 22252 -43.4 57050 ４. 楽天Ｗブル 1520129.3 59950