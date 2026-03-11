11日の日経平均株価は前日比776.98円（1.43％）高の5万5025.37円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1029、値下がりは505、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を216.60円押し上げ。次いでＳＢＧ が205.37円、フジクラ が52.98円、東エレク が50.14円、任天堂 が27.14円と続いた。 マイナス寄与度は57.76円の