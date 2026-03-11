11日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.7％減の4323億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.9％減の3266億円だった。 個別ではグローバルＸ超短期円建て債券ＥＴＦ が新高値。 そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル が6.38％高、ＳＭＴＥＴＦ日本株厳選