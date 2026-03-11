ブールミッシュは、雑貨デザイナー・絵本作家の「Shinzi Katoh」とコラボレーションした限定ギフトを、公式オンラインショップや全国の百貨店等で発売した。全体イメージ限定ギフトは、「日常に寄り添う彩り」をテーマに、春の訪れをイメージした新色のパッケージを採用した。ホワイトデーや春の贈り物にもぴったりとのこと。「トリュフケーキ＆ガトー・オ・マロン」(405円〜810円)は、濃厚なショコラ生地にトリュフを丸ごと一粒閉