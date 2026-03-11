吉田カバンのブランド「POTR（ピー・オー・ティー・アール）」は、伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店にて「POTR SPECIAL PROMOTION」を同時開催する。期間は3月18日から3月31日まで。会場ではPOTRのフルラインナップを展開するほか、発売初日に完売したコラボモデル「G-SHOCK × POTR DW-5600」が3月21日に数量限定で再入荷する予定。「G-SHOCK × POTR DW-5600」の仕様を確認POTRは、「One stitch for Life. -ひとつのステッチが人と