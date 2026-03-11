ヘッドスプリングは、EVや蓄電システムに不可欠な二次電池の開発・量産を支援する「バッテリセル用充放電試験システム」の提供を開始した。バッテリセル用充放電試験システムリチウムイオン電池をはじめとする二次電池は、EVや蓄電システム、建機、モバイル製品などへ採用が急拡大している。それに伴い、安全性やエネルギー密度への要求は高度化し、全固体電池や4680系セルといった次世代電池の開発も加速している。バッテリセルは