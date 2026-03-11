伊勢パールピアホテルは4月1日より、館内のレストラン「和食海(うみ)」の会席料理のコンセプトを全面刷新する。メインの松阪牛のもも肉ステーキこれまでの「松阪牛」か「海鮮」かを選ぶスタイル選択制から、伊勢の二大美食を一度に堪能できる新会席「伊勢の國」へと進化させ、旅行者の多様なニーズに応える。伊勢海老入り三種盛り新会席は、松阪牛もも肉のステーキを主軸に、鮑の柔らか煮や地魚のお造りなど全10品で構成する。好み