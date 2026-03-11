【ワシントン＝中根圭一】人々を笑わせ、考えさせる優れた研究を顕彰する「イグ・ノーベル賞」の主催者は９日、授賞式の会場を米国から欧州に変更すると発表した。トランプ米政権による強硬な国境政策を背景に、昨年の式を欠席した米国外の受賞者が相次いだためだ。主催者は「この１年で米国への渡航は安全ではなくなった」との声明を出した。イグ・ノーベル賞は１９９１年に創設されたノーベル賞のパロディー版で、米マサチュ