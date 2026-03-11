中東からの退避を希望した日本人らを乗せたチャーター機の第3便と第4便が11日、羽田空港などに到着しました。政府が手配したチャーター機の第3便は11日午後、羽田空港に到着しました。このチャーター機は、UAE＝アラブ首長国連邦からの出国を希望する日本人とその家族あわせて276人を乗せ、11日未明にUAEのドバイを出発しました。また、11日未明にサウジアラビアの首都リヤドを出発した第4便のチャーター機も午後、成田空港に到着