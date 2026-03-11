東日本大震災から１５年となった１１日、各地で追悼式が開かれ、犠牲者をしのんだ。福島市の交流施設「パルセいいざか」で開かれた福島県主催の「東日本大震災追悼復興祈念式」には、高市首相らが出席し、地震発生時刻の午後２時４６分に合わせて黙とうした。高市首相は追悼の辞で、原子力災害からの復興について、国が前面に立ち、安全で着実な廃炉や、希望する住民の帰還に向けた生活環境整備などを進めると強調。４月に始