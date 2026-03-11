大腸がん闘病中の旅行作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が11日までにインスタグラムを更新。脳への転移や脳梗塞を心配して受けたMRI検査の結果を報告した。歩は「最近たま〜に、朝起きると視界が半分になってギザギザがキラキラ揺れるという、なかなかホラーな症状が出ていて」と切り出し、「その名も【閃輝暗点（せんきあんてん）】。名前からしてもうラスボス感。『え、これ…脳梗塞？それとも大腸がんが脳に転移!?』と一