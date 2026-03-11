◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンの吉田正尚選手が試合後、準々決勝以降の戦いを見据えました。吉田選手は1次ラウンド4試合すべてで4番に座り、全試合でヒットを記録。オーストラリア戦では試合終盤に逆転2ランを放つなど4番としての働きを存分に見せており、ここまで12打数6安打で打率.500、2本塁打、6打点、出塁率.571、長打率1.083と素晴らし