NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第23週（3月9日〜）のタイトルは「ゴブサタ、ニシコオリサン。」熊本に移ったトキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は、正式に夫婦として戸籍に入る手続きのため、久しぶりに松江に戻る。松江市役所に行くと、2人が同じ戸籍に入るには、2つの大きな問題があると告げられる。まずは、トキの元夫・銀二郎が松野家の戸籍に残ったままであること。そのため、銀二郎を戸籍から抜く