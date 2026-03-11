キャリアスタートは3月14日、就職を控えた高校生とその保護者を対象とした「どうせ分かってもらえないをなくす親子体験型イベント」を、新橋アイマークビル3階で開催する。時間は12：00〜14：00。就職予定者を対象に開催されたイベントの様子同イベントは、高卒者の約4割が3年以内に離職しているという現状を受け、入社前のイメージギャップ解消や家庭でのサポート体制強化を目指すために実施する。若者が直面する悩みの相談相手は