東京建物が運営する「BAG-Brillia Art Gallery-」は2月27日、解体工事が進む渋谷の工事現場仮囲いを展示空間に変える「BAG＠渋谷二丁目ストリートギャラリー」を全面オープンした。BAG＠渋谷二丁目ストリートギャラリー同プロジェクトは、「BAG-Brillia Art Gallery-」が、特定のギャラリー空間を構えるのではなく、プロジェクトごとに展示場所を変えながら場所の特性に合わせた作品や展示方法を探求する「サイトスペシフィック・