フジノネが運営する熱海のいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」は3月1日、期間限定メニュー「ごろごろいちごスムージー」(1,000円)を発売した。ボンボンスムージー｜同商品は、シャリっとした口当たりにリニューアルした「ボンボンスムージー」に、いちごをごろっとのせた期間限定メニュー。熱海の街歩きのお供に最適とのこと。そのほかにも、さまざまないちごスイーツを取りそろえる。「あふれる100粒パフェ」