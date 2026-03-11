楽久屋は5月、北海道北広島市北海道ボールパークFビレッジ内のSUNNY TERRACEに、新たなサウナ体験施設「洞サウナ(DO SAUNA)」をに開設する。雪洞(Yukido)〜澄みの空間〜施設内には、霧とオーロラのような光に包まれるミストサウナ「雪洞(Yukido)」と、重厚な岩の質感とオートロウリュの熱気が特徴のドライサウナ「石洞(Ishido)」という対照的な2つの洞窟空間を設置した。日常の喧騒から離れた圧倒的な没入感を提供する。石洞(Ishid