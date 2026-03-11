お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造の妻・まさみさんが１１日までにブログを更新。８歳次男の手術から１か月となったことを明かし、術後検診の結果を報告した。「あれから」と題して記事をエントリーし、「次男君の過剰歯手術から約１ヶ月が経ちました！」と報告。過剰歯とは通常よりも多く生えてくる歯のこと。術後検診を受け、「経過も順調とのことで一安心」とつづった。歯茎が糸で縫われている様子に「歯茎縫うってヤバ