◆大相撲▽春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東幕下５枚目・志摩ノ海（木瀬）を寄り切って、連勝発進となった。「しっかり集中していけた。我慢して下からしぶとくいこうと思った」と振り返った。先場所は関取復帰を懸けた七番相撲に敗れ、十両復帰は持ち越しとなったが「終わったことなので、（今場所が）どういう場所になるかは自分次第。一日一番に集中していきたい」と