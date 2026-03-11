◆オープン戦ロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・山下舜平大投手が、５回２／３を４安打３失点、６奪三振で降板した。初回、２死からポランコに四球を与えたものの、落ち着きを失わず。続く岡を１２４キロのカーブで空振り三振に仕留めた。２回は３者凡退に片付けた。１点の援護をもらった直後の３回、先頭の友杉を四球で出すと、小川にセーフティーバントを決められ、無死一、三塁のピンチ