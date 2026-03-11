李在明（イ・ジェミョン）大統領が昨日（10日）、「在韓米軍が軍事的必要に応じて一部の防空武器を搬出することに反対意見を出しているが、全面的に貫徹できないのが厳然たる現実」と述べた。その間、韓米軍当局は在韓米軍の戦力搬出にあいまいな立場を見せてきたが、李大統領が事実上これを認めた。米メディアでは慶尚北道星州（ソンジュ）に配備されたTHAAD（高高度防衛ミサイル）砲台の一部が中東に移動中という報道もあった。