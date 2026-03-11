１０日、菜の花畑を駆け抜ける合福高速鉄道の列車。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月11日】中国福建省武夷山市興田鎮の南岸村では春を迎え、約67ヘクタールの菜の花が見頃を迎えている。黄金色の「花の海」の中を合福高速鉄道（安徽省合肥−福建省福州）の列車が駆け抜ける様子は、この時期ならではの絶景となっている。１０日、菜の花畑を駆け抜ける合福高速鉄道の列車。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１０日