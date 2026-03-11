衆院選で歴史的圧勝を果たした自民党。だが、巨大化した政党の宿命か、各地では保守分裂の地方選が相次ぎ、足元が揺らいでいる。 8日に投開票された石川県知事選では、現職の馳浩氏が僅差で元金沢市長の山野之義氏に敗れる結果に。馳氏には高市早苗首相をはじめ自民の大物議員が続々応援に入るなど自民党挙げての選挙となっていたが、一方の山野氏ももともと自民系で、一部の保守系県議の支援を受け、保守分裂の知事選となってい