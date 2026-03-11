東京電力福島第一原発事故の発生から15年のきょう（11日）、原子力規制委員会の山中伸介委員長が職員に訓示しました。山中委員長は事故について、「15年前、この国を覆っていた安全神話が音をたてて崩壊し、科学技術への過信がどのような惨禍を招くか、冷厳な事実を突きつけられた」と振り返りました。そのうえで、「私達はあのとき何を誓ったのか。それを問い直すのがこの日だ」「国の安全の最後の砦であるという誇りを取り戻す」