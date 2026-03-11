イランへの軍事作戦が続く中、在韓アメリカ軍に配備されているミサイル防衛システムの一部を基地から搬出していたことがわかりました。今後、中東へと輸送されるとみられています。今月3日にアメリカ軍「星州基地」近くで撮影された映像です。ミサイル防衛システム＝「THAAD」の発射台が基地から搬出されている様子が確認できます。韓国政府関係者はJNNの取材に対し、「発射台とミサイルが搬出されたようだ。ヨルダンの基地が攻撃