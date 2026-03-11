◇プロ野球 オープン戦 ロッテ-オリックス(11日、ZOZOマリン)ロッテの3番手・カスティーヨ投手が、足を気にするそぶりを見せて緊急降板となりました。場面は「3-3」の同点で迎えた7回表。この回からマウンドにあがったカスティーヨ投手は、先頭からの打者2人をフライとゴロに打ち取り、順調に2アウトまで持ち込みます。しかし続く廣岡大志選手には粘られ、8球目のスライダーがはずれて四球となります。この球を投げた直後、カステ