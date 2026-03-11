1981年から運用されていた機体イギリス国立大気科学センター（NCAS）は2026年2月26日、航空機搭載大気観測施設（FAAM）の運用を2026年4月初旬までに終了すると発表しました。【画像】え、ベテラン機とは思えない…これが、観測機器を積んで飛ぶBAe 146-300ですFAAMは、ブリティッシュ・エアロスペース（現：BAEシステムズ）が開発・製造した4発ジェットリージョナル旅客機BAe 146-300をベースとしています。機内には各種観測